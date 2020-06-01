Пенсионные удостоверения россиян выпустят в виде пластиковых карт
1 июня 202011:44
Министерство труда и социальной защиты разработало проект постановления, которым вводятся пенсионные удостоверения в виде пластиковых карт. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Предполагается, что пенсионеры по желанию смогут получить его в отделения Пенсионного фонда России, передаёт ТАСС.
По словам Котякова, пока проект документа проходит межведомственное согласование и в скором времени будет отправлен в Минюст.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru