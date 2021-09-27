Пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии либо подарки
1 октября отмечается Международный день пожилых людей или день добра и уважения, сообщает «Прайм».
Как сообщил юрист Алексей Гавришев, кабмин России приурочил к этому дню увеличение пенсионных выплат и расширение льгот, которые различаются в зависимости от того, где проживает пожилой человек. В одних городах подарки могут получить все, в других — только пожилые люди с определённого возраста, как правило, старше 70 лет.
Выплаты производит Пенсионный фонд России. Бывает, что пожилым людям выплачивают по 5 тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Всё зависит от благосостояния региона.
Кроме того, с 1 октября оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих будут увеличены на 3,7%, следует из постановления правительства от мая текущего года. Военные пенсии с октября также вырастут.
Как сообщалось, разовую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года начислят всем пенсионерам, получившим право на выплаты к 31 августа 2021 года.
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