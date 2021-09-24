В ПФР рассказали о единовременной выплате пенсионерам
Разовую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года начислят всем пенсионерам, получившим право на выплаты к 31 августа 2021 года, сообщает телеканал «360».
По данным Пенсионного фонда России, на получение единовременной выплаты имеют право граждане, которые уже достигли пенсионного возраста, но продолжают работать. Ради того, чтобы накопить больший размер страховой пенсии по старости, они отказываются от этого вида выплат и продолжают отчислять туда часть зарплаты.
В фонде отмечают, что данная категория россиян, которая отказалась от пенсии в пользу ее увеличения, действительно сможет получить по 10 тысяч рублей. Однако для этого придется официально выйти на пенсию.
Для решения проблемы индексации пенсий работающих пожилых граждан, вероятно, придется ждать очередных выборов президента РФ. Такое мнение высказала заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России (СПР) Людмила Пискунова.
По ее словам, с тех пор, как индексация пенсий прекратилась, число работающих пенсионеров сократилось в стране примерно с 15 миллионов до 9 миллионов.
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