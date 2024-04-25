Голикова: Более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) она также указала, что после оформления пенсии к работе возвращаются 60-63% россиян, которые в итоге остаются на рынке труда.

Она также отметила, что до 2030 года работников в возрасте до 25 лет станет больше на три млн человек, а когорта работников в возрасте 30-35 лет будет сокращаться.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России держится на рекордно низком уровне - менее 3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

