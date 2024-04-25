Голикова: Более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе

Число граждан, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста, увеличивается практически на 2,7 млн человек. Как сообщает ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Депутат Бессараб заявила о востребованности пенсионеров на рынке труда

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) она также указала, что после оформления пенсии к работе возвращаются 60-63% россиян, которые в итоге остаются на рынке труда.

Она также отметила, что до 2030 года работников в возрасте до 25 лет станет больше на три млн человек, а когорта работников в возрасте 30-35 лет будет сокращаться.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России держится на рекордно низком уровне - менее 3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыПенсияРаботаТатьяна Голикова

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