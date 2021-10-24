В ноябре российские пенсионеры получат двойную выплату по старости

По ее словам, пожилые люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, с ноября будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля. Такая сумма будет приходить на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения.

Также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров. С 1 февраля текущего года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионеров. До 30 апреля летчики получали 12475.83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября.

Как сообщалось ранее, нерабочие дни, введенные в России с 30 октября по 7 ноября, не повлияют на перечисление пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд (ПФР).

