В ноябре российские пенсионеры получат двойную выплату по старости
В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044.48 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.
По ее словам, пожилые люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, с ноября будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля. Такая сумма будет приходить на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения.
Также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров. С 1 февраля текущего года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионеров. До 30 апреля летчики получали 12475.83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября.
Как сообщалось ранее, нерабочие дни, введенные в России с 30 октября по 7 ноября, не повлияют на перечисление пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд (ПФР).
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