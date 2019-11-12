Пенсионеры начнут получать новую надбавку к пенсии

12 ноября 201911:45

Система начисления доплат для пенсионеров в ряде регионов изменится со следующего года. Уточняется, что средства на эти цели будут выделяться не из федерального, а из местного бюджета. Как сообщает Ura.ru, для того, чтобы начать получать такую надбавку, неработающим гражданам на пенсии необходимо написать заявление в органы соцзащиты.

Жителям ДФО попросили вернуть прежний пенсионный возраст

Уточняется, что изменения системы начисления доплат коснуться граждан, чья страховая пенсия ниже прожиточного минимума.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил НСН, что новое пенсионное законодательство уже принято. Дискуссий было много, но они завершены. А уезжают люди не только с Дальнего Востока, но и из арктических регионов, Заполярья, и причиной этому служит вовсе не пенсионная реформа

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПенсияПенсионерыДоплаты