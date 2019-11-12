Жителям ДФО попросили вернуть прежний пенсионный возраст
Жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) Вернуть предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию. С предложением Госдуме снизить порог до 55 лет для мужчин и 60 для женщин выступил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, пишут Известия.
По его словам, граждане, которые проживают в насколько тяжелых климатических условиях должны иметь подобные привилегии. Он также добавил, что такие послабления позволят добиться того, чтобы население перебиралось в этот регион и не уезжало оттуда, сообщает Ura.ru.
Он также добавил, что на сегодняшний день наблюдается отток жителей из северных регионов. Этот показатель заметно вырос после пенсионной реформы, цитирует словам Харитонова РЕН ТВ.
Ранее Министерство финансов РФ и Центральный банк обозначили параметры новой системы пенсионных накоплений. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.
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