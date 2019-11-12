Жителям ДФО попросили вернуть прежний пенсионный возраст

Жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) Вернуть предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию. С предложением Госдуме снизить порог до 55 лет для мужчин и 60 для женщин выступил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, пишут Известия.

По его словам, граждане, которые проживают в насколько тяжелых климатических условиях должны иметь подобные привилегии. Он также добавил, что такие послабления позволят добиться того, чтобы население перебиралось в этот регион и не уезжало оттуда, сообщает Ura.ru.