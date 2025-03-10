«Пенсионеры и алкоголики»: В охранные предприятия не идут из-за низких зарплат

В охранные предприятия пошли бы работать нормальные люди, если бы зарплата там выросла хотя бы до четырех тысяч рублей в сутки, сказал НСН Михаил Пашкин.

В реестре сотрудников охранных предприятий на сегодняшний день числятся кто попало - и пенсионеры, и алкоголики, нормальные люди не пойдут работать в охрану за 2,5 тысячи рублей в сутки, сказал в эфире НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.

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Росгвардия займется профильным обучением частных охранников. Ведомство получит полномочия по разработке и утверждению типовых программ обучения. Эксперты считают, что мера поможет усилить безопасность людей и объектов, а также более эффективно бороться с террористическими угрозами. Пашкин отметил, что половина охранников не пройдут проверку Росгвардии.

«Есть такое федеральное государственное унитарное предприятие ФГУП «Охрана» Росгвардии, которое как бы подчиняется Росгвардии. Вот в реестре этого предприятия и гражданские люди, и бывшие сотрудники силовых структур. Они все вооруженные, хотя там есть и женщины, и 70-летние пенсионеры, и алкоголики – кого там только нет. У них зарплата 2,5 тысячи рублей в сутки. За такие деньги нормальные люди не пойдут туда работать, вот и набирают всех подряд. Если ФГУП «Охрана» действительно решит обучать своих сотрудников, они сразу поймут, что половину надо увольнять, ведь люди не пройдут ни по физической подготовке, ни по медкомиссиям», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, люди заинтересуются работой в охранных предприятиях, если зарплаты вырастут хотя бы до четырех тысяч рублей в сутки.

«Если они повысят зарплаты хотя бы до четырех тысяч в сутки, то народ туда пойдет. Сейчас 70% средств, выделенных на охрану того или иного предприятия растворяет в карманах администрации, а 30% доходит до тех, кто непосредственно охраняет. Если бы было наоборот – ситуация бы поменялась», - подчеркнул Пашкин.

Ранее Пашкин заявил НСН, что у сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников.

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