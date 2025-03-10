«Пенсионеры и алкоголики»: В охранные предприятия не идут из-за низких зарплат

По его словам, люди заинтересуются работой в охранных предприятиях, если зарплаты вырастут хотя бы до четырех тысяч рублей в сутки.

«Если они повысят зарплаты хотя бы до четырех тысяч в сутки, то народ туда пойдет. Сейчас 70% средств, выделенных на охрану того или иного предприятия растворяет в карманах администрации, а 30% доходит до тех, кто непосредственно охраняет. Если бы было наоборот – ситуация бы поменялась», - подчеркнул Пашкин.

Ранее Пашкин заявил НСН, что у сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников.

