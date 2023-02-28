Минтруд предложил повысить социальные пенсии с 1 апреля
В России с начала апреля могут повысить размер социальной пенсии, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Об этом сообщают СМИ.
В ведомстве предложили поднять размер выплаты на 3,3%. Это будет дополнительная прибавка к индексации, проведенной в июне 2022 года, уточнила пресс-служба.
За год размер социальных пенсий увеличился на 13,6%, подчеркнули в Министерстве труда.
Темпы роста социальной пенсии выше фактической инфляции, которая в 2022 году составила 11,9%, отметил замминистра труда Андрей Пудов. На индексацию выплат из федерального бюджета до конца текущего года направят более 15 млрд рублей.
Правительство России ранее поддержало законопроект, дающий право отцам получить накопительную пенсию за счет маткапитала, передает НСН.
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