Пенсии ряда россиян увеличатся с 1 февраля

Выплаты отражаются на доходе некоторых категорий пенсионеров, прежде всего, льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и т.п. Индексация будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за 2023 год. Рост ожидается в пределах 7,4-7,5 процента.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры и предпенсионеры получают несколько налоговых льгот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

