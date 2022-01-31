Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля

По ее словам, при этом фактическая инфляция значительно превысила прогноз. По этой причине было принято решение проиндексировать выплаты на 8,6%.

Так как фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, с 1 февраля пожилые люди вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, что выше инфляции.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что после индексации на 8,6% пенсия неработающих пенсионеров в среднем увеличится на 1 400 рублей.

