Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля

В 2022 году пенсии россиян подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%, сообщает «Прайм» со ссылкой на кандидата экономических наук Ларису Сорокину.

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

По ее словам, при этом фактическая инфляция значительно превысила прогноз. По этой причине было принято решение проиндексировать выплаты на 8,6%.

Так как фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, с 1 февраля пожилые люди вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, что выше инфляции.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что после индексации на 8,6% пенсия неработающих пенсионеров в среднем увеличится на 1 400 рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры