Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля
В 2022 году пенсии россиян подняли на 5,9%, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год, который составлял около 4%, сообщает «Прайм» со ссылкой на кандидата экономических наук Ларису Сорокину.
По ее словам, при этом фактическая инфляция значительно превысила прогноз. По этой причине было принято решение проиндексировать выплаты на 8,6%.
Так как фактическая инфляция отличается от прогноза и составила 8,4%, с 1 февраля пожилые люди вновь получат увеличенные выплаты – уже на 8,6%, что выше инфляции.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что после индексации на 8,6% пенсия неработающих пенсионеров в среднем увеличится на 1 400 рублей.
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