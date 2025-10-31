В Мытищах жилой комплекс остался без света из-за повреждения кабеля
Жилой комплекс «Императорские Мытищи» в Московской области остался без электричества из-за повреждения кабельной линии 10 киловольт. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в Telegram-канале.
По ее словам, 30 октября в 15 многоквартирных домах на Тенистом бульваре произошло аварийное отключение электроснабжения.
«Восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений... Ведется подключение водозаборного узла — работы находятся на завершающей стадии», - написала Купецкая.
Специалисты продолжают работы по полному восстановлению электроснабжения.
По данным СМИ, в Мытищах остались без света тысячи человек. Отключение произошло в третий раз за сутки.
Ранее центральные и южные районы Сахалина остались без электроснабжения после аварийного отключения на фоне повреждения грозотроса на высоковольтной линии электропередачи, пишет Ura.ru.
