В Мытищах жилой комплекс остался без света из-за повреждения кабеля

Жилой комплекс «Императорские Мытищи» в Московской области остался без электричества из-за повреждения кабельной линии 10 киловольт. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в Telegram-канале.

По ее словам, 30 октября в 15 многоквартирных домах на Тенистом бульваре произошло аварийное отключение электроснабжения.

«Восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений... Ведется подключение водозаборного узла — работы находятся на завершающей стадии», - написала Купецкая.

Специалисты продолжают работы по полному восстановлению электроснабжения.

По данным СМИ, в Мытищах остались без света тысячи человек. Отключение произошло в третий раз за сутки.

Ранее центральные и южные районы Сахалина остались без электроснабжения после аварийного отключения на фоне повреждения грозотроса на высоковольтной линии электропередачи, пишет Ura.ru.

