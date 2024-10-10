Пенсии работников определенных сфер увеличат в ноябре

Также мера затронет пенсионеров старше 80 лет. Им будут выплачивать 16 269,76 руб. в месяц. Для жителей Крайнего Севера предусмотрено дополнительное увеличение выплаты.

Работники угольной промышленности и летчики получат доплаты при условии, что их рабочий стаж составляет не меньше 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

Ранее стало известно, что средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

