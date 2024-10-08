СМИ: Средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей

В России средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысячи рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на бюджет Социального фонда.

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Это произойдет в 2025 году. К концу следующего года средний размер выплаты увеличится на 7,5 процента. Это выше индексации страховых пенсий (7,3 процента).

Средние пенсии вырастут немного быстрее из-за возобновления индексации выплат для работающих пенсионеров, приостановленной в 2016 году. Сейчас они получают страховую выплату и фиксированную прибавку к ней.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсии в РФ проиндексируют на уровень инфляции в январе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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