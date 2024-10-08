В России предложили выплатить всем пенсионерам 13-ю пенсию в конце года
Лидер «Справедливой России-За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым россиянам, которые получают страховую пенсию по старости. Соответствующее обращение политик направил премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут Известия.
Как отметил Миронов, по закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на текущий год и плановый период 2025-2026 годов доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024-м должны были вырасти на 11,4%, до 10,537 трлн рублей.
«Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь–июль... поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», — указано в обращении.
В то же время реальные поступления, по данным Росстата, коэффициент утраченного заработка, на июль составил 23,5%. Таким образом, средняя пенсия в РФ уступает вчетверо средней зарплате.
По мнению Миронова, введение 13-й пенсии поспособствует восстановлению социальной справедливости в отношении граждан, «которые всю жизнь проработали в интересах развития нашей страны».
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что подготовил законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии российским пенсионерам и внесет его в парламент до конца года, напоминает 360.ru.
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