В России изменится порядок доставки пенсий

Порядок доставки пенсий в России изменится с 1 мая, выплаты наличными можно будет получать только через «Почту России». Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт указал, что в последний месяц весны вступает в силу закон, который предусматривает исключительное право «Почты России» доставлять на дом пенсии наличными или выдавать их в отделении.

«У пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций», — подчеркнул Виноградов.

Россияне могут выбрать удобный вариант получения пенсии, подав заявление в отделении Социального фонда или направив его в электронном виде.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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