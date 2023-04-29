В России изменится порядок доставки пенсий

Эксперт указал, что в последний месяц весны вступает в силу закон, который предусматривает исключительное право «Почты России» доставлять на дом пенсии наличными или выдавать их в отделении.

«У пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций», — подчеркнул Виноградов.

Россияне могут выбрать удобный вариант получения пенсии, подав заявление в отделении Социального фонда или направив его в электронном виде.

