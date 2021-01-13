Пельш попросил депутатов платить компенсации за некомфортную жизнь
Телеведущий в интервью НСН предложил депутатам платить компенсацию гражданам за некомфортную жизнь.
В Государственную Думу РФ внесли законопроект, подразумевающий выплату денежной компенсации гражданам в случае незаконного административного задержания. Если документ будет принят, соответствующие поправки внесут в Гражданский кодекс.
Телеведущий Валдис Пельш в интервью НСН предложил депутатам платить компенсацию гражданам еще и за некомфортную жизнь.
«Господа, это народные витии. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайте законотворчество. Можно еще ввести компенсацию за не совсем комфортную жизнь. Причем, некомфортную жизнь, мне кажется, отчасти по вашей вине. Это за ваш счет», – сказал он.
Также Пельш в преддверии Крещенских купаний отметил в разговоре с НСН, что москвичи к этому событию готовы с лета, так как в домах ежегодно отключают горячую воду в теплое время года.
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