Пельш попросил депутатов платить компенсации за некомфортную жизнь

«Господа, это народные витии. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайте законотворчество. Можно еще ввести компенсацию за не совсем комфортную жизнь. Причем, некомфортную жизнь, мне кажется, отчасти по вашей вине. Это за ваш счет», – сказал он.

Также Пельш в преддверии Крещенских купаний отметил в разговоре с НСН, что москвичи к этому событию готовы с лета, так как в домах ежегодно отключают горячую воду в теплое время года.

