Пельш предложил выплачивать компенсацию за некомфортную жизнь
Телеведущий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.
Земля ускорила вращение впервые за 50 лет
Впервые за 50 лет Земля ускорила вращение. Ученые выяснили, что самые короткие сутки были зафиксированы 19 июля 2020 года.
Валдис Пельш: «А я-то думаю, почему я не высыпаюсь. Почему мне не хватает этих часов. Друзья, если вы оказались в той же ситуации, спокойно идите к своему работодателю и требуйте сокращения своего рабочего дня, исходя из той информации, которую дали нам ученые. Ученые, спасибо вам. Главное, вроде сплю и не высыпаюсь», – поделился с НСН Валдис Пельш.
Россиянам дали советы по подготовке к Крещенским купаниям
Врачи дали россиянам советы по подготовке к Крещенским купаниям. Так, следует ежедневно обливаться холодной водой и не забывать про контрастный душ. А перед тем, как окунуться в купель, следует выпить горячего чая с лимоном и имбирем, от употребления алкогольных напитков лучше отказаться.
Валдис Пельш: «Это же секрет полишинеля. Спасибо Сергею Собянину, а до этого Юрию Лужкову и всем другим руководителям Москвы. Они еще летом готовят нас к Крещенским купаниям. Согласитесь, все это напоминает классическое утро. Вы просыпаетесь, пьете горячий чай с лимоном, идете и умываетесь в холодной воде, а с утра все же отказываются от алкогольных напитков. Поэтому эти советы очень дельные, но не для москвичей. Мы каждое лето готовимся к Крещенским купаниям», – отметил он в эфире НСН.
Россиянам хотят платить компенсации за незаконные задержания
В Госдуме предложили ввести компенсации для граждан за незаконные задержания. С инициативой выступила зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Валдис Пельш: «Господа, это народные витии. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайте законотворчество. Можно еще ввести компенсацию за не совсем комфортную жизнь. Причем, некомфортную жизнь, мне кажется, отчасти по вашей вине. Это за ваш счет», – сказал телеведущий в интервью НСН.
Гитарист Queen выпустил духи с запахом барсука
Гитарист группы Queen Брайан Мэй выпустил духи с запахом барсука и сандалом. Деньги от продаж пойдут на защиту дикой природы.
Валдис Пельш: «Надо сказать, что во время нашей антарктической экспедиции, когда мы тридцать четыре дня ехали через этот великий материк и не мылись, мы тоже выработали парфюм – с запахом полярника. Более того, поскольку в составе экспедиции у нас была одна женщина – режиссер нашего фильма Кристина Козлова – то у нас есть парфюмы с запахом самца-полярника и с запахом самочки. Самочки интересней», – рассказал слушателям НСН Валдис Пельш.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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