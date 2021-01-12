Пельш предложил выплачивать компенсацию за некомфортную жизнь

Валдис Пельш: «Это же секрет полишинеля. Спасибо Сергею Собянину, а до этого Юрию Лужкову и всем другим руководителям Москвы. Они еще летом готовят нас к Крещенским купаниям. Согласитесь, все это напоминает классическое утро. Вы просыпаетесь, пьете горячий чай с лимоном, идете и умываетесь в холодной воде, а с утра все же отказываются от алкогольных напитков. Поэтому эти советы очень дельные, но не для москвичей. Мы каждое лето готовимся к Крещенским купаниям», – отметил он в эфире НСН.

