«Пекут осетинские пироги»: Правозащитник рассказал о работе заключенных в Москве

«В колониях-поселениях основная работа связана с шитьем, с изготовлением товаров, которые нужны государству – лопаты, садовый инвентарь и так далее. Когда заказчиком выступает государство. Есть, конечно, изготовление пластиковых окон, даже определенного рода ресторанный бизнес – изготовление продуктов питания навынос, осетинские пироги. В Москве я такое наблюдал, полное производство», - рассказал он.

Мельников подчеркнул, что ужасающий уровень рецидивов зачастую связан именно с тем, что бывшие заключенные не могут трудоустроиться.

«Уровень рецидивов у заключенных составляет 70-80%, это как раз зачастую связано с невозможностью нормально трудоустроиться. Это официальная статистика, ужасающая цифра. Необходимо, чтобы с этими людьми работали психологи, нужно обучать их, дать возможность получать новую профессию», - отметил он.

При этом собеседник НСН выступил против привлечения бывших заключенных к работе с детьми.

«Я против того, чтобы бывшие заключенные работали с детьми. Это нарушает действующее законодательство. Ранее судимые граждане не имеют права работать в таких учреждениях, это федеральный закон. Я считаю, что это может быть просто опасно. Поднимите зарплату, чтобы к вам приехали специалисты, а для судимых найдите другую работу. Я призвал бы на уровне прокуратуры проверить эту информацию», - заключил правозащитник.

Ранее в ХМАО пятерым бывшим заключенным разрешили работать с детьми, сообщается на сайте думы Югры. Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Николай Ташланов объяснил соответствующее решение предоставлением второго шанса оступившимся. Разрешение работать в учреждениях с детьми и подростками бывшим заключенным выдала комиссия по делам несовершеннолетних под председательством замгубернатора и при участии депутатов и прокуроров, передает «Радиоточка НСН».

