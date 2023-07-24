«Пекут осетинские пироги»: Правозащитник рассказал о работе заключенных в Москве
Иван Мельников в эфире НСН отметил, что заключенные не только занимаются шитьем, но могут также изготавливать пластиковые окна и заниматься «ресторанным бизнесом».
Основная работа заключенных в колониях-поселениях связана с шитьем, но также их привлекают для изготовления окон и приготовления продуктов питания навынос, заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Такие сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах. А до этого в ХМАО пятерым бывшим заключенным разрешили работать с детьми. Мельников рассказал, чем обычно занимаются заключенные в колониях-поселениях.
«В колониях-поселениях основная работа связана с шитьем, с изготовлением товаров, которые нужны государству – лопаты, садовый инвентарь и так далее. Когда заказчиком выступает государство. Есть, конечно, изготовление пластиковых окон, даже определенного рода ресторанный бизнес – изготовление продуктов питания навынос, осетинские пироги. В Москве я такое наблюдал, полное производство», - рассказал он.
Мельников подчеркнул, что ужасающий уровень рецидивов зачастую связан именно с тем, что бывшие заключенные не могут трудоустроиться.
«Уровень рецидивов у заключенных составляет 70-80%, это как раз зачастую связано с невозможностью нормально трудоустроиться. Это официальная статистика, ужасающая цифра. Необходимо, чтобы с этими людьми работали психологи, нужно обучать их, дать возможность получать новую профессию», - отметил он.
При этом собеседник НСН выступил против привлечения бывших заключенных к работе с детьми.
«Я против того, чтобы бывшие заключенные работали с детьми. Это нарушает действующее законодательство. Ранее судимые граждане не имеют права работать в таких учреждениях, это федеральный закон. Я считаю, что это может быть просто опасно. Поднимите зарплату, чтобы к вам приехали специалисты, а для судимых найдите другую работу. Я призвал бы на уровне прокуратуры проверить эту информацию», - заключил правозащитник.
Ранее в ХМАО пятерым бывшим заключенным разрешили работать с детьми, сообщается на сайте думы Югры. Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Николай Ташланов объяснил соответствующее решение предоставлением второго шанса оступившимся. Разрешение работать в учреждениях с детьми и подростками бывшим заключенным выдала комиссия по делам несовершеннолетних под председательством замгубернатора и при участии депутатов и прокуроров, передает «Радиоточка НСН».
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