Педиатр заявила, что разовое купание в проруби может быть опасно для детей
Разовое купание в проруби на Крещение не является оздоровительной процедурой для детей, заявила врач-педиатр, заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова.
«Даже пять минут в ледяной воде у неподготовленного человека могут вызвать сбой в работе опорно-двигательного аппарата, нарушить нервную проводимость, увеличить болевую чувствительность, привести к охлаждению глубоких тканей и замедлению клеточного метаболизма», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам педиатра, в некоторых случаях купание в проруби также может привести к потере сознания и тяжелому переохлаждению. При этом для ребенка опасность выше из-за особенностей терморегуляции и физиологии детского организма. Потому лучше начинать купание в проруби с шести лет, предварительно важно закаливать ребенка на протяжении нескольких лет.
Ранее сообщалось, что власти Оренбурга и Ульяновска запретили местным жителям купаться в водоемах на Крещение в связи с погодными условиями. Также в Саратовской области до 27 января запретили жителям выходить на неокрепший лед из-за нетипично теплой погоды, передает «Радиоточка НСН».
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