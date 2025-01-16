Врач заявила, что крещенские купания подходят только практикующим закаливание

«Главный фактор риска — резкий стресс для организма. Погружение в ледяную воду вызывает сильный спазм сосудов кожи, что приводит к перераспределению кровотока», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, у неподготовленных людей ледяная вода может спровоцировать обострение хронических заболеваний, либо проблемы с работой сердца.

Бурнацкая также добавила, что в качестве подготовки к крещенским купаниям можно начать закаливаться заранее, проконсультировавшись с врачом. Лучше выбирать водоемы, купание в которых разрешено в летнее время года. При этом также стоит позаботиться о специальной экипировке, в том числе взять с собой нескользкую обувь.

Ранее сообщалось, что власти Оренбурга и Ульяновска запретили местным жителям купаться в водоемах на Крещение в связи с погодными условиями. Также в Саратовской области до 27 января запретили жителям выходить на неокрепший лед из-за нетипично теплой погоды, передает «Радиоточка НСН».

