Педиатр: Привитые от COVID-19 выделяют до 46% меньше вируса

«Уже доказано во всех исследованиях, которые представлены учеными очень многих развитых стран, что привитые люди выделяют до 46% меньше вируса. Даже если они заражаются, то имея антитела они выделяют этот вирус меньше. Считается, что в организованных детских коллективах, где сосредоточение детей максимальное, намного большая вероятность заражения. Категорию с 5 до 12 и с 15 до 17 лет в первую очередь нужно привить. Они будут выделять вирус значительно меньше и в меньшей степени заражать взрослое население», - сказала Полякова.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН заявлял, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей не свидетельствует о скором окончании пандемии. По его словам, именно дети остаются более устойчивыми к развитию тяжелых случаев заболевания.

