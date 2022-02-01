Педиатр: Привитые от COVID-19 выделяют до 46% меньше вируса

В первую очередь нужно привить детей с 5 до 12 и с 15 до 17 лет, заявила Ольга Полякова. 

Привитые люди от коронавирусной инфекции выделяют до 46% меньше вируса, заявила главный эксперт Клинического Госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии, заведующая Детским центром Полякова Ольга в пресс-центре НСН.

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«Уже доказано во всех исследованиях, которые представлены учеными очень многих развитых стран, что привитые люди выделяют до 46% меньше вируса. Даже если они заражаются, то имея антитела они выделяют этот вирус меньше. Считается, что в организованных детских коллективах, где сосредоточение детей максимальное, намного большая вероятность заражения. Категорию с 5 до 12 и с 15 до 17 лет в первую очередь нужно привить. Они будут выделять вирус значительно меньше и в меньшей степени заражать взрослое население», - сказала Полякова.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН заявлял, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей не свидетельствует о скором окончании пандемии. По его словам, именно дети остаются более устойчивыми к развитию тяжелых случаев заболевания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммВакцинаКоронавирусРоссия
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