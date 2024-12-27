Педиатр пМалыгина редостерегла от кормления детей новогодними блюдами

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина предупредила родителей о рисках, связанных с угощением детей традиционными новогодними блюдами. Об этом специалист рассказала в беседе с «Газета.Ru».

Она пояснила, что детям младше 3-5 лет не рекомендуется давать красную и черную икру, так как эти продукты могут содержать паразитов и вызывать аллергические реакции. По ее словам, к той же категории опасных продуктов относится соленая и слабосоленая рыба. Малыгина также посоветовала исключить из детского рациона домашние консервированные продукты, такие как соленые огурцы, помидоры и грибы, из-за риска заражения ботулизмом.