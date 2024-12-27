Педиатр пМалыгина редостерегла от кормления детей новогодними блюдами

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина предупредила родителей о рисках, связанных с угощением детей традиционными новогодними блюдами. Об этом специалист рассказала в беседе с «Газета.Ru».

Она пояснила, что детям младше 3-5 лет не рекомендуется давать красную и черную икру, так как эти продукты могут содержать паразитов и вызывать аллергические реакции. По ее словам, к той же категории опасных продуктов относится соленая и слабосоленая рыба. Малыгина также посоветовала исключить из детского рациона домашние консервированные продукты, такие как соленые огурцы, помидоры и грибы, из-за риска заражения ботулизмом.

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Особую опасность, по мнению врача, представляет мясо дичи, которое иногда дарят в качестве оригинального подарка. Оно может содержать паразитов, так как обычно не проходит надлежащего контроля. Для детей до года следует также исключить из блюд мед из-за вероятности ботулизма и аллергии, добавила специалист.

Она рекомендовала родителям избегать кулинарных экспериментов с детским меню в новогоднюю ночь, так как организм ребенка не всегда способен справиться с тем, что легко переваривает взрослый, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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