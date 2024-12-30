«Без шоколада и креветок!»: Аллерголог о том, как сделать новогодний стол безопасным
Пик аллергических реакций на цитрусовые у детей приходится на новогодние каникулы, необходимо следить за количеством и качеством сладких подарков, сказал НСН Владимир Болибок.
Вместо шоколада и мандаринов детям на Новый год можно подарить козинаки, фреши и некоторые виды конфет, при этом важно, чтобы это были качественные продукты с коротким сроком годности. Об этом НСН заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По словам медика, наибольшую опасность для аллергиков представляют такие продукты на новогоднем столе, как шоколад, цитрусовые, клубника, морепродукты и рыба.
«На новогодние каникулы приходится пик случаев аллергии на цитрусовые у детей. В эти дни ко мне очень часто приводят детей, покрытых крапивницей, и у меня сразу возникает вопрос, сколько плиток шоколада и килограммов мандаринов съел ребенок. Был случай, когда привезли ребенка, выяснилось, что в гости приходили бабушки и дедушки, каждый считал своим долгом дать малышу плитку шоколада, а он под столом съел сразу все эти плитки и заел килограммом мандаринов. На новогоднем столе самые опасные для аллергиков продукты — шоколад, мандарины, апельсины, клубника в любом виде и морепродукты (креветки, кальмары). Достаточно часто добавляется аллергия на клеща домашней пыли, происходит перекрестная аллергическая реакция на других членистоногих и ракообразных. Кроме того, если рыба портится, то в ее мышечной ткани накапливается гистамин — вещество, которое само по себе может вызвать, например, крапивницу. У человека может начаться псевдоаллергическая реакция, потому что он съел огромное количество гистамина», — сказал Болибок.
Собеседник НСН также рассказал, какой сладкий подарок будет безопасным для ребенка.
«Относительно безопасны козинаки из подсолнечника, из орехов (из арахиса, правда, нежелательны). Подойдут такие конфеты, как, например, сухофрукты в йогурте. Кроме того, есть разные варианты халвы без глазури. Можно подарить также белый шоколад, поскольку из какао там только масло какао. Важно, чтобы это были натуральные продукты, а срок годности был коротким. Соки хороши, только когда они свежевыжатые, а в магазинах продаются чаще всего не соки, а напитки из сока. В лучшем случае их могут витаминизировать — например, добавить синтетический витамин С. Та же история с пакетированным молоком. Аллергия возникает не на коровье молоко, а на добавки в соки и в молоко», — подытожил он.
Ранее Болибок заявил, что искусственные елки из некачественного пластика редко вызывают аллергическую реакцию, однако могут спровоцировать головную боль, заложенность носа и контактный дерматит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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