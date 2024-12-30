«Без шоколада и креветок!»: Аллерголог о том, как сделать новогодний стол безопасным

Вместо шоколада и мандаринов детям на Новый год можно подарить козинаки, фреши и некоторые виды конфет, при этом важно, чтобы это были качественные продукты с коротким сроком годности. Об этом НСН заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам медика, наибольшую опасность для аллергиков представляют такие продукты на новогоднем столе, как шоколад, цитрусовые, клубника, морепродукты и рыба.