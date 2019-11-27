Педиатр назвала самые частые ошибки молодых родителей

«К сожалению, сейчас молодые родители следуют тенденции отказываться от прививок. Некоторые считают, что вакцинация вызывает осложнения, а инфекционное заболевание, если оно вдруг появится, всегда можно вылечить. Однако это не так», — рассказала врач.

Также она отметила, что модные сегодня системы питания с отказом от мяса — вегетарианство, сыроедение или интервальное голодание — могут быть приемлемыми исключительно для взрослого человека. Ребенку, у которого организм только развивается, требуется полноценное сбалансированное питание.

Ранее НСН писала, что кандидат медицинских наук в эфире НСН поспорила с теми, кто считает отсутствие грудного вскармливания единственной причиной лишнего веса у малышей.

