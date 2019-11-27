Педиатр назвала самые частые ошибки молодых родителей
Главные ошибки молодых родителей назвала глава педиатрического отделения детской городской поликлиники № 39 столичного департамента здравоохранения Олеся Сергеичева. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Часто, по её словам, ошибки молодых мам и пап связаны с недостаточным вниманием к сбалансированному питанию, с отказом от прививок и попытками самолечения, а также с желанием оградить своё чадо от всех бактерий, создавая вокруг него стерильную среду. Кроме того, по её мнению, не приносит пользы маленьким детям и злоупотребление гаджетами — лучше чтобы родители давали малышу больше личного общения.
«К сожалению, сейчас молодые родители следуют тенденции отказываться от прививок. Некоторые считают, что вакцинация вызывает осложнения, а инфекционное заболевание, если оно вдруг появится, всегда можно вылечить. Однако это не так», — рассказала врач.
Также она отметила, что модные сегодня системы питания с отказом от мяса — вегетарианство, сыроедение или интервальное голодание — могут быть приемлемыми исключительно для взрослого человека. Ребенку, у которого организм только развивается, требуется полноценное сбалансированное питание.
Ранее НСН писала, что кандидат медицинских наук в эфире НСН поспорила с теми, кто считает отсутствие грудного вскармливания единственной причиной лишнего веса у малышей.
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