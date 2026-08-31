Педагог объяснила, как правильно делать домашнее задание с ребенком
Детей надо настроить на учебу постепенно, заявила в пресс-центре НСН Алена Бергер.
После лета тяжело втянуться в монотонный ритм, поэтому лучше делать перерывы каждые 20 минут, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.
В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для почти 18 миллионов учеников. Бергер предложила идеальный совет, как вернуть ребенка в рабочий ритм после долгих каникул.
«Ребенка надо мотивировать на учебный процесс. После лета необходимо перестроить дофаминовые регуляции. Ребенок привыкает к тому, что сразу же получает быстрый эффект наслаждения — открыл что-то в телефоне, получил информацию и все. А в школе ожидание результата становится гораздо большим, чем привыкли дети. Есть удобный лайфхак: нельзя заставлять сидеть три часа за домашкой, чтобы все сделать. Лучше дать 20 минут на один предмет, потом сделать перерыв на чай, а потом идти дальше. Надо входить маленькими шажочками, чтобы ребенок не стал говорить, что не хочет учиться - мол, ходите сами в свою школу», — отметила она.
Ранее сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова объяснила в пресс-центре НСН, как помочь ребенку не бояться школы.
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