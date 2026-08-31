После лета тяжело втянуться в монотонный ритм, поэтому лучше делать перерывы каждые 20 минут, рассказала в пресс-центре НСН руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер.

В 2026 году более 38 тысяч школ откроют свои двери для почти 18 миллионов учеников. Бергер предложила идеальный совет, как вернуть ребенка в рабочий ритм после долгих каникул.