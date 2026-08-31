Центробанк перенесет начало действия измененной ключевой ставки

Центробанк РФ намерен перенести начало действия измененной ключевой ставки. Об этом говорится в опубликованном регулятором проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года.

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Отмечается, что заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке по‑прежнему будут проводиться по пятницам. Если будет принято решение по её изменению, то начинать действовать она будет не с понедельника, как в настоящее время, а с ближайшей среды.

«Когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России», – указано в документе.

Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 14,25% до 14%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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