Центробанк перенесет начало действия измененной ключевой ставки
Центробанк РФ намерен перенести начало действия измененной ключевой ставки. Об этом говорится в опубликованном регулятором проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие три года.
Отмечается, что заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке по‑прежнему будут проводиться по пятницам. Если будет принято решение по её изменению, то начинать действовать она будет не с понедельника, как в настоящее время, а с ближайшей среды.
«Когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России», – указано в документе.
Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 14,25% до 14%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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