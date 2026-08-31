Центробанк перенесет начало действия измененной ключевой ставки

Отмечается, что заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке по‑прежнему будут проводиться по пятницам. Если будет принято решение по её изменению, то начинать действовать она будет не с понедельника, как в настоящее время, а с ближайшей среды.

«Когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России», – указано в документе.

Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 14,25% до 14%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

