Досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом стартует 4 сентября

По его словам, это касается россиян, которые находятся в значительном удалении от избирательных участков или в местах с затрудненным транспортным сообщением.

Андреев отметил, что досрочно смогут проголосовать все избиратели на 14 участках в шести странах: Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте.

Он добавил, что досрочное голосование для отдельных групп избирателей планируется организовать в 45 государствах силами 72 участковых комиссий.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) заявили, что Евросоюз поставил российской несистемной оппозиции задачу «по организации провокаций на избирательных участках в России и за рубежом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

