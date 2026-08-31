Досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом стартует 4 сентября
Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва за рубежом стартует 4 сентября. Как пишет ТАСС, об этом заявил член Центризбиркома РФ Павел Андреев.
По его словам, это касается россиян, которые находятся в значительном удалении от избирательных участков или в местах с затрудненным транспортным сообщением.
Андреев отметил, что досрочно смогут проголосовать все избиратели на 14 участках в шести странах: Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте.
Он добавил, что досрочное голосование для отдельных групп избирателей планируется организовать в 45 государствах силами 72 участковых комиссий.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) заявили, что Евросоюз поставил российской несистемной оппозиции задачу «по организации провокаций на избирательных участках в России и за рубежом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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