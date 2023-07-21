СМИ: Минстрой разрабатывает спецсчета для оплаты ЖКУ
Министерство строительства России для оплаты коммунальных услуг разрабатывает специальные счета, сообщают «Известия».
Планируется ввести обязательное аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные услуги. В ведомстве отмечают, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать их целевое использование.
Как ожидается, с новой системой финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится.
Ранее стало известно о том, что льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru