СМИ: Минстрой разрабатывает спецсчета для оплаты ЖКУ

Планируется ввести обязательное аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные услуги. В ведомстве отмечают, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать их целевое использование.

Как ожидается, с новой системой финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится.

Ранее стало известно о том, что льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

