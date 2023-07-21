СМИ: Минстрой разрабатывает спецсчета для оплаты ЖКУ

Министерство строительства России для оплаты коммунальных услуг разрабатывает специальные счета, сообщают «Известия».

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Планируется ввести обязательное аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные услуги. В ведомстве отмечают, что пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, у них нет возможности контролировать их целевое использование.

Как ожидается, с новой системой финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится.

Ранее стало известно о том, что льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МинстройЖКУЖКХ

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