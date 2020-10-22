Павел Майков предложил посадить в Госдуму персонажей из «Страны Оз»
Работа Страшилы, Железного Дровосека, Льва и Тотошки была бы эффективнее деятельности депутатов, заявил актер в интервью НСН.
С 5 октября треть сотрудников столичных предприятий и организаций должны осуществлять свою работу в дистанционном формате, согласно поручению мэрии Москвы. Решение принято в связи с быстрым ростом числа заболевших коронавирусом. Работая же из дома, люди сталкиваются с проблемой шумных соседей, которые днём занимаются либо ремонтом, либо громко слушают музыку. Поэтому депутаты хотят в закон о тишине внести новые коррективы, запретив шуметь не только ночью, но и днём в период пандемии. Об этом пишет «Парламентская газета».
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН отметил, что депутатам, с учетом размеров их жилищных площадей, не понять простых граждан в вопросах тишины.
«Наверное, депутатам, живущим в своих огромных, шикарных дворцах, где до соседа нужно идти полчаса, очень хорошо существовать в прекрасной тишине российских просторов. Но мне интересно, как будут себя вести другие граждане, которые заселяют бетонные ульи. Депутаты, видимо, хотят, чтобы люди перестали передвигаться, дышать и жить. Поздравляю, это очередной идиотский проект от наших депутатов. Кажется, мы в стране Оз. Только я думаю, что если в Думу посадить Страшилу, Железного Дровосека, Льва и Тотошку, больше толку было бы», — сказал он.
Также Майков в беседе с НСН признался, что его раздражает иноязычное слово «локдаун», которое власти постоянно начали употреблять для информирования россиян об эпидемиологической ситуации в стране.
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