Павел Майков предложил посадить в Госдуму персонажей из «Страны Оз»

Работа Страшилы, Железного Дровосека, Льва и Тотошки была бы эффективнее деятельности депутатов, заявил актер в интервью НСН.

С 5 октября треть сотрудников столичных предприятий и организаций должны осуществлять свою работу в дистанционном формате, согласно поручению мэрии Москвы. Решение принято в связи с быстрым ростом числа заболевших коронавирусом. Работая же из дома, люди сталкиваются с проблемой шумных соседей, которые днём занимаются либо ремонтом, либо громко слушают музыку. Поэтому депутаты хотят в закон о тишине внести новые коррективы, запретив шуметь не только ночью, но и днём в период пандемии. Об этом пишет «Парламентская газета».

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН отметил, что депутатам, с учетом размеров их жилищных площадей, не понять простых граждан в вопросах тишины.

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«Наверное, депутатам, живущим в своих огромных, шикарных дворцах, где до соседа нужно идти полчаса, очень хорошо существовать в прекрасной тишине российских просторов. Но мне интересно, как будут себя вести другие граждане, которые заселяют бетонные ульи. Депутаты, видимо, хотят, чтобы люди перестали передвигаться, дышать и жить. Поздравляю, это очередной идиотский проект от наших депутатов. Кажется, мы в стране Оз. Только я думаю, что если в Думу посадить Страшилу, Железного Дровосека, Льва и Тотошку, больше толку было бы», — сказал он.

Также Майков в беседе с НСН признался, что его раздражает иноязычное слово «локдаун», которое власти постоянно начали употреблять для информирования россиян об эпидемиологической ситуации в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаДепутатыПавел Майков
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