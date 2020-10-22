Павел Майков предложил посадить в Госдуму персонажей из «Страны Оз»

С 5 октября треть сотрудников столичных предприятий и организаций должны осуществлять свою работу в дистанционном формате, согласно поручению мэрии Москвы. Решение принято в связи с быстрым ростом числа заболевших коронавирусом. Работая же из дома, люди сталкиваются с проблемой шумных соседей, которые днём занимаются либо ремонтом, либо громко слушают музыку. Поэтому депутаты хотят в закон о тишине внести новые коррективы, запретив шуметь не только ночью, но и днём в период пандемии. Об этом пишет «Парламентская газета».

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН отметил, что депутатам, с учетом размеров их жилищных площадей, не понять простых граждан в вопросах тишины.