Майков: мы в полном локдауне уже давно

Павел Майков : «Наверное, депутатам, живущим в своих огромных, шикарных дворцах, где до соседа нужно идти полчаса, очень хорошо существовать в прекрасной тишине российских просторов. Но мне интересно, как будут себя вести другие граждане, которые заселяют бетонные ульи. Депутаты, видимо, хотят, чтобы люди перестали передвигаться, дышать и жить. Поздравляю, это очередной идиотский проект от наших депутатов. Кажется, мы в стране Оз. Только я думаю, что если в Думу посадить Страшилу, Железного Дровосека, Льва и Тотошку, больше толку было бы», — сказал Павел Майков в эфире НСН.

