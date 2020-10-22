Майков: мы в полном локдауне уже давно
Актер театра и кино, музыкант специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Кремль: повторного локдауна не будет
В Кремле не обсуждается возможность локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Павел Майков : «Я решил отметить эту новость только из-за одного слова – локдаун. Новое модное слово. Они его употребляют и думают, что от этого будут казаться лучше. Я просто устал от этих англоязычных вкраплений. Причем люди, произнося эти слова, даже не понимают, что они означают. В локдауне он, да мы в полном локдауне уже давно», — прокомментировал в эфире НСН Павел Майков.
Орешкин: Россия не может обойтись без кризиса
Помощник президента Максим Орешкин считает, что Россия не может избежать кризисов, потому что это явление — неотъемлемая часть любой развивающейся системы.
Павел Майков : «К сожалению, я не считаю Россию развивающейся системой. Может быть, другие считают. Поэтому, может быть, помощник президента Максим Орешкин и правильно говорит. Но у нас система вечного кризиса, мне так кажется», — поделился он с НСН.
Распространение рекламы через почтовые ящики хотят запретить
В Госдуме предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей.
Павел Майков : «Это, безусловно, самая большая проблема у нас в стране», — отметил он в беседе с НСН.
Закон о тишине хотят вновь скорректировать
В Москве не менее 30% сотрудников предприятий в октябре должны работать на удалёнке. Многие стали жаловаться на шумных соседей, которые днём занимаются либо ремонтом, либо громко слушают музыку. Поэтому депутаты хотят в закон о тишине внести новые коррективы, запретив шуметь не только ночью, но и днём в период пандемии.
Павел Майков : «Наверное, депутатам, живущим в своих огромных, шикарных дворцах, где до соседа нужно идти полчаса, очень хорошо существовать в прекрасной тишине российских просторов. Но мне интересно, как будут себя вести другие граждане, которые заселяют бетонные ульи. Депутаты, видимо, хотят, чтобы люди перестали передвигаться, дышать и жить. Поздравляю, это очередной идиотский проект от наших депутатов. Кажется, мы в стране Оз. Только я думаю, что если в Думу посадить Страшилу, Железного Дровосека, Льва и Тотошку, больше толку было бы», — сказал Павел Майков в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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