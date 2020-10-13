Нарушений нет. Указ мэра об «удаленщиках» сочли законным

Вышла новая серия убеждений в правомерности распоряжения столичных властей о передаче им персональных данных работников, переведенных на удаленку. Указ мэра Москвы о передаче работодателями сведений об удаленщиках в период пандемии коронавируса не противоречит законодательству – такое мнение высказало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Этот вывод был явлен в качестве ответа на запрос ассоциаций предприятий компьютерных и информационных технологий и разработчиков программных продуктов, который они направили главе Минцифры Максуту Шадаеву. В обращении они просили ведомство предложить мэру Москвы Сергею Собянину отменить решение о передаче властям данных сотрудников, работающих в удаленном режиме. У работодателей нет права собирать и передавать третьим лицам персональные данные сотрудников без их согласия, кроме того, большинство малых компаний не обрабатывает персональные данные из-за затрат на кадровое и техническое обеспечение, - указывали авторы.

Что удивительно, Минцифры, в отличие от мэрии Москвы, согласилось с тем, что информация о сотрудниках, которую мэрия запросила у работодателей, «может быть отнесена к персональным данным». Но это не отменяет необходимость ее передачи городским властям, поскольку ведомство не усмотрело противоречия этого распоряжения действующему законодательству.

Минцифры ссылается на президентский указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с коронавирусом и закон «О защите населения и территорий от ЧС» от 1994 года, в соответствии с которыми, как полагают в министерстве, «данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных».

Как напоминает агентство «Интерфакс», президентский указ, о котором идет речь в ответе Минцифры, предоставляет высшим должностным лицам субъектов РФ полномочия устанавливать в случае необходимости особый порядок передвижения по соответствующей территории лиц и транспортных средств.

Стало быть, мэр столицы был вправе издать указ о передаче персональных данных даже вопреки прямому запрету делать это без согласия их субъекта, заключили в Минцифры.

Спрашивается, а зачем тогда тот же самый закон о защите персональных данных, если он без малейших усилий может быть попран из соображений текущего момента, как их понимает градоначальник или глава региона Получается, что та же участь может постичь любой другой федеральный закон, если он станет преградой на пути благодеяний в адрес подведомственного населения.

Примат указов градоначальника над законами государства ставит под сомнение необходимость существования последних. И дай бог, чтобы градоначальник не оказался одержим страстью к законодательству, а если такое и случится, чтобы эта страсть ограничилась безобидным «Уставом о добропорядочном пирогов печении».

