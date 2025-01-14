СМИ: В Австралии открыли новый подвид смертельно опасного паука
Австралийские ученые открыли новый вид самого ядовитого паука в мире — сиднейского воронкообразного паука, сообщило издание Reuters.
Крупный ядовитый паук впервые был обнаружен в начале 2000-х годов недалеко от города Ньюкасл, который расположен в 170 км к северу от Сиднея. Его обнаружил Кейн Кристенсен – экс-глава отдела пауков в Австралийском парке рептилий.
Редкую особь изучили ученые Австралийского музея, Университета Флиндерса и Института Лейбница. Они заявили, что насекомое относится к новому виду, которому дали название Atrax christenseni в честь Кристенсена.
Новый вид паука довольно крупный - 9 см в длину. За это он получил неофициальное название «Большой парень» (Big boy – англ.), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru