СМИ: В Австралии открыли новый подвид смертельно опасного паука

Австралийские ученые открыли новый вид самого ядовитого паука в мире — сиднейского воронкообразного паука, сообщило издание Reuters.

Крупный ядовитый паук впервые был обнаружен в начале 2000-х годов недалеко от города Ньюкасл, который расположен в 170 км к северу от Сиднея. Его обнаружил Кейн Кристенсен – экс-глава отдела пауков в Австралийском парке рептилий.

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Редкую особь изучили ученые Австралийского музея, Университета Флиндерса и Института Лейбница. Они заявили, что насекомое относится к новому виду, которому дали название Atrax christenseni в честь Кристенсена.

Новый вид паука довольно крупный - 9 см в длину. За это он получил неофициальное название «Большой парень» (Big boy – англ.), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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