Минздрав признал нехватку около 120 тыс. человек среднего медперсонала

По словам Семеновой, сегодня в России задействовано 1,3 млн среднего медперсонала. «Среднестатистический отток и внутренняя миграция — в пределах 6–8%. Математика очень простая — мощность подготовки специалистов нужно увеличить как минимум в два раза»,— заявила она.

При этом она подчеркнула, что за последние двадцать лет региональные власти шли по пути максимальной оптимизации сети профподготовки таких специалистов.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил о том, что к кадровому голоду, которому особенно подвержены провинциальные медучреждения, привела реформа здравоохранения, а именно неудачная оптимизация поликлиник и больниц.

«Растущий дефицит врачебных кадров в стране, особенно в провинции, вдалеке от столичных городов, - это одно из следствий непродуманной реформы, бездумной оптимизации здравоохранения. Провал реформы признан на самом верху. Минздрав – единственный, кто этого не признал, ему не хочется нести за это ответственность. Мы знаем, что все регионы отчитались о выполнении «майского указа», по которому у врачей должна быть высокая зарплата. Но мы также знаем, что это чистейший обман. Минздрав постоянно обманывает и людей, и врачей, и руководство страны, подсовывая ему липу о высоких зарплатах врачей. Поэтому считаю, что с нынешним руководством Минздрава проблему дефицита кадров не решить», - заявил эксперт.

