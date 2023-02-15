Мурашко: специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поблагодарил президента РФ Владимира Путин за поддержку медработников первичного звена, сообщает ТАСС.
На церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах он упомянул специальные социальные выплаты для медработников, которые, по его мнепнию, станут «дополнительным мощным инструментом» для решения вопроса нехватки кадров.
Мурашко указал, что специальные соцвыплаты уже получили почти 500 тысяч медработников.
«Уже начислены выплаты почти полумиллиону медицинских работников, 83% организаций уже передали необходимые для начисления выплат списки в фонд», - сказал министр.
Ранее Владимир Путин заявил, что с 1 января 2023 года медикам первичного звена здравоохранения и «скорых» будут назначены дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей, сообщает НСН.
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