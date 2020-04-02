Пациентов онкоцентра Блохина изолировали из-за сотрудника с коронавирусом
Отделение химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина прекратило госпитализацию пациентов. Как пишет РИА Новости, причиной такого решения стала коронавирусная инфекция, которая была обнаружена у одного из сотрудников онкоцентра.
В связи с этим весь персонал отделения химиотерапии отправлен на карантин. Сотрудникам предстоит сдать тест на COVID-19, отмечает Ura.ru. Кроме того, все пациенты отделения изолированы, их палаты взяты под медицинское наблюдение.
Ранее НСН писала, что за последние сутки в России зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число официально зарегистрированных инфицированных превысило три с половиной тысячи. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в нашей стране находятся 215 514 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Всего было проведено более 536 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Пациентов онкоцентра Блохина изолировали из-за сотрудника с коронавирусом
- В Минске заявили о поставках российской нефти по 4 доллара за баррель
- Столичные дороги из-за COVID-19 стали свободнее на 86%
- В «Союзе Потребителей» дали советы по закупке продуктов
- Названы регионы России с новыми случаями заражения за сутки