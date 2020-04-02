Пациентов онкоцентра Блохина изолировали из-за сотрудника с коронавирусом

Отделение химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина прекратило госпитализацию пациентов. Как пишет РИА Новости, причиной такого решения стала коронавирусная инфекция, которая была обнаружена у одного из сотрудников онкоцентра.

В связи с этим весь персонал отделения химиотерапии отправлен на карантин. Сотрудникам предстоит сдать тест на COVID-19, отмечает Ura.ru. Кроме того, все пациенты отделения изолированы, их палаты взяты под медицинское наблюдение.