Названы регионы России с новыми случаями заражения за сутки

13 новых заболевших выявили в Нижегородской области, 11 в Ленобласти, 10 в Дагестане, по 7 — в Калининградской области и Пермском крае.



По 5 новых случаев — в Бурятии, Свердловской, Оренбургской областях, Красноярском и Ставропольском краях. По 4 — в Иркутской, Ростовской, Мурманской, Липецкой областях. 3 случая — в Вологодской области. По 2 случая — в ЯНАО, Марий Эл, Башкирии, Северной Осетии, Коми, Омской, Самарской и Калужской областях.



По одному случаю выявили в Алтайском крае, Белгородской области и Адыгее. Всего по России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения, общее число заболевших — 3548, скончались — 30 человек. Всего коронавирусом охвачено 76 регионов страны, передает RT.

