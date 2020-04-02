Названы регионы России с новыми случаями заражения за сутки
За минувшие сутки коронавирус был выявлен в 29 российских регионах. Больше всего в столице (595), Подмосковье (43) и Санкт-Петербурге (22).
13 новых заболевших выявили в Нижегородской области, 11 в Ленобласти, 10 в Дагестане, по 7 — в Калининградской области и Пермском крае.
По 5 новых случаев — в Бурятии, Свердловской, Оренбургской областях, Красноярском и Ставропольском краях. По 4 — в Иркутской, Ростовской, Мурманской, Липецкой областях. 3 случая — в Вологодской области. По 2 случая — в ЯНАО, Марий Эл, Башкирии, Северной Осетии, Коми, Омской, Самарской и Калужской областях.
По одному случаю выявили в Алтайском крае, Белгородской области и Адыгее. Всего по России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения, общее число заболевших — 3548, скончались — 30 человек. Всего коронавирусом охвачено 76 регионов страны, передает RT.
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