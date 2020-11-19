Пациенты с ВИЧ пожаловались на загруженность лабораторий из-за больных коронавирусом

В некоторых регионах России пациенты, диагностированные с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) уже несколько месяцев не могут провести жизненно важные исследования крови на вирусную нагрузку и иммунный статус. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя общественного движения «Пациентский контроль» Юлию Верещагину.

Она рассказала, что Минздрав рекомендует сдавать тесты пациентам с ВИЧ ежемесячно, пока идет стабилизация в ходе приема антиретровирусной терапии.

Как сообщает Верещагина, жалобы поступили из Алтайского края, Брянской, Ленинградской, Новосибирской, Омской областей, Башкирии, Дагестана, Крыма, Самарской и Оренбургской областей и Петербурга. Сотрудники лабораторий объясняют отказ в тестировании нагруженностью системы ПЦР-тестами на коронавирус.