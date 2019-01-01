«Людей нужной учить!» Как бороться с эпидемией ВИЧ в России

За три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40 процентов. Более 1 процента жителей в 13 регионах России оказались носителями этого вируса. При этом около 70 процентов заболевших в прошлом году являются экономически активными людьми в возрасте от 30 до 50 лет. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, пишет РБК.

Количество ВИЧ-инфицированных россиян продолжит расти, пока власти не перераспределят приоритеты в борьбе с этой эпидемией, заметил в эфире НСН руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.

«Если один раз человек заразился ВИЧ, то он останется зараженным на всю жизнь. Население нашей страны не растет, поэтому процент инфицированного населения возрастает. Это будет продолжаться, пока не будут сокращаться новые случаи заражения, пока их не станет меньше, чем число ВИЧ-инфицированных людей, которые умирают. Сейчас Минздрав ставит главную ставку на то, чтобы предоставить как можно большему количеству ВИЧ-инфицированных людей антивирусные препараты. И те, кто получают лечение, менее заразны. Но данные, которые получены в Африке, показывают, что, несмотря на то, что там охват лечения достигает 90 процентов, тот показатель, к которому у нас стремится Минздрав, тем не менее, это сокращает количество новых случаев только на 10-30 процентов. Само собой, что лечить всех у кого ВИЧ-инфекция нужно, с этим никто не спорит, но кроме этого надо еще заниматься обучением людей, как им не заражаться ВИЧ-инфекцией», — сказал академик.