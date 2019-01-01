«Людей нужной учить!» Как бороться с эпидемией ВИЧ в России
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике рассказал НСН, почему число ВИЧ-инфицированных россиян продолжает и будет продолжать расти.
За три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40 процентов. Более 1 процента жителей в 13 регионах России оказались носителями этого вируса. При этом около 70 процентов заболевших в прошлом году являются экономически активными людьми в возрасте от 30 до 50 лет. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, пишет РБК.
Количество ВИЧ-инфицированных россиян продолжит расти, пока власти не перераспределят приоритеты в борьбе с этой эпидемией, заметил в эфире НСН руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.
«Если один раз человек заразился ВИЧ, то он останется зараженным на всю жизнь. Население нашей страны не растет, поэтому процент инфицированного населения возрастает. Это будет продолжаться, пока не будут сокращаться новые случаи заражения, пока их не станет меньше, чем число ВИЧ-инфицированных людей, которые умирают. Сейчас Минздрав ставит главную ставку на то, чтобы предоставить как можно большему количеству ВИЧ-инфицированных людей антивирусные препараты. И те, кто получают лечение, менее заразны. Но данные, которые получены в Африке, показывают, что, несмотря на то, что там охват лечения достигает 90 процентов, тот показатель, к которому у нас стремится Минздрав, тем не менее, это сокращает количество новых случаев только на 10-30 процентов. Само собой, что лечить всех у кого ВИЧ-инфекция нужно, с этим никто не спорит, но кроме этого надо еще заниматься обучением людей, как им не заражаться ВИЧ-инфекцией», — сказал академик.
По его словам, необходим системный подход. Например, просто сказать людям использовать презервативы, чтобы избежать заражения, будет недостаточно, так как их высокая стоимость не всегда позволяет следовать этому совету, особенно молодежи, отметил собеседник НСН. Кроме того, нужен особый подход к группам риска, к которым относятся потребители наркотиков и мужчины-гомосексуалисты.
«Для наркопотребителей должны быть специальные программы так называемого уменьшения вреда от приема наркотиков. Они прекрасно зарекомендовали себя в Европе, поэтому опыт этих стран всегда можно использовать. А для мужчин, имеющих секс с мужчинами, сейчас наиболее эффективна программа профилактического приема противоретровирусных препаратов, то есть тех препаратов, которыми лечат больных. Если человек не заражен ВИЧ, но ведет чересчур активный образ половой жизни, то он может эти препараты принимать профилактически. Это сейчас наиболее модное направление в Европе, где гомосексуалисты все-таки представляют собой основную часть, которая инфицирована. Есть неплохие результаты из Лондона, где заболеваемость сейчас начала снижаться, благодаря этой методике», — рассказал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
Отметим, что по данным Роспотребнадзора, самое высокое распространение ВИЧ-инфекции было зарегистрировано в прошлом году в Иркутской области. В регионе заражены 1,8 процента населения. На втором месте оказалась Свердловская область — там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения. Также эпидемия ВИЧ зафиксирована в Кемеровской, Самарской и Оренбургской областях. Кроме того, в России определены города с меньшим населением, где зараженность ВИЧ-инфекцией превышает среднероссийские показатели в два-четыре раза. В этом списке, в том числе, оказались Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники.
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