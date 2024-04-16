Патрушев признал нелегальную миграцию источником терроризма

Он отметил, что правоохранители должны не допускать появления этнических анклавов, дабы воспрепятствовать разрастанию экстремизма и терроризма. Также Патрушев потребовал от силовиков активнее сопротивляться нелегальной миграции и вовремя выявлять среди трудовых мигрантов потенциальных преступников.

Также в Совбезе обратили внимание на возросшую угрозу проникновения диверсантов и многочисленные нарушения в миграционной сфере.

Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил, что поиск нелегальных мигрантов в Москве стоит начать с Котельников, а не с поквартирного обхода всех домов столицы

