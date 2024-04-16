Патрушев признал нелегальную миграцию источником терроризма

Нелегальная миграция — по-прежнему питательная среда для терроризма. Об этом в ходе совещания по безопасности в Северо-Западном федеральном округе, которое проходит в Архангельске, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщило агентство ТАСС.

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Он отметил, что правоохранители должны не допускать появления этнических анклавов, дабы воспрепятствовать разрастанию экстремизма и терроризма. Также Патрушев потребовал от силовиков активнее сопротивляться нелегальной миграции и вовремя выявлять среди трудовых мигрантов потенциальных преступников.

Также в Совбезе обратили внимание на возросшую угрозу проникновения диверсантов и многочисленные нарушения в миграционной сфере.

Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил, что поиск нелегальных мигрантов в Москве стоит начать с Котельников, а не с поквартирного обхода всех домов столицы

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТерроризмМигрантыМиграцияНиколай Патрушев

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