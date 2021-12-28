«Патрули на Рублевке»: Митволь предложил казакам следить за лесами элитного района

Российские власти намерены активнее привлекать российских казаков к государственной службе. В частности, обсуждается идея задействовать их в природоохранной деятельности. Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным службам, агентствам и госучреждениям заключать договоры с казаками об охране лесов и обеспечении экобезопасности на особо охраняемых природных территориях.

«Десять лет назад уже это все обсуждали и внедряли, но, почему-то, это ничем не кончилось. Удивительно только то, что берут вещи, которые уже были, и опять по новой внедряют. Если есть деньги и есть желание, то почему бы и нет. Только, как я понимаю, в этой ситуации казакам надо какие-то курсы организовать. Потому что они же должны разбираться в охранном законодательстве. Или какие-то составить подробные методички. Если они начнут заниматься контролем правоприменительной практики, то они должны ее знать», - отметил Митволь.

По его словам, в России можно было бы вернуть институт лесников.

«Институт лесной охраны в свое время еще 200 лет назад был организован Петром Первым. А потом опять же десять лет назад лесников почти всех сократили. Я считаю, наверное, было бы правильно вернуть институт охраны лесов. Но, с другой стороны, вопрос не в какой форме он, в форме лесника или в форме казака. Если он знает законодательство, то хорошо, а если нет – то тут вопрос. В основном речь идет, наверное, о лесных регионах, которые находятся рядом с мегаполисами. Например, надеюсь скоро увидеть казачьи патрули на Рублевке, потому что Подушкинское лесничество практически все под жилье вырубило. Интересно, как они будут гонять на Рублевке нарушителей природоохранного законодательства. Казаки могут патрулировать вокруг Барвихи Luxury Village, недалеко чтобы», - заключил Митволь.

Перестраивать лесное хозяйство начали в 2000-х годах. Президент России Владимир Путин своим указом от 17 мая 2000 года упразднил Федеральную службу лесного хозяйства и передал ее функции Минприроды. В 2007 году новый Лесной кодекс ликвидировал в России понятие лесхозов. Упразднили также и институт лесников - госслужащих-сторожей, которые следили за порядком в лесу и задерживали правонарушителей. Вместо них появились территориальные лесные инспекторы, которые должны следить за вырубщиками и заботиться о возобновлении лесных ресурсов.

