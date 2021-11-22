Саженцы для восстановления лесов Байкала будут выращивать на отходах ЦБК

На Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) будут выращивать саженцы для восстановления лесов Байкала, сообщает министерство лесного комплекса региона.

Пожары, охватившие большие территории, проходили в Иркутской области, был введет особый противопожарный режим в северных районах региона.

«Планируется, что посадочный материал, который будет выращиваться в Байкальске, можно будет использовать… для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории», - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте министерства.