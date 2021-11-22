Саженцы для восстановления лесов Байкала будут выращивать на отходах ЦБК
На Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) будут выращивать саженцы для восстановления лесов Байкала, сообщает министерство лесного комплекса региона.
Пожары, охватившие большие территории, проходили в Иркутской области, был введет особый противопожарный режим в северных районах региона.
«Планируется, что посадочный материал, который будет выращиваться в Байкальске, можно будет использовать… для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории», - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте министерства.
Отмечается, что растения можно будет использовать для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК.
Председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявляла, что закон о вырубке лесов на Байкале противоречит российскому законодательству.
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