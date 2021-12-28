В России предложили привлекать казаков к охране природы
Казаков могут привлечь к охране природы и создать отдельные казачьи батальоны Росгвардии. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
По данным издания, российские власти обсуждают более активное участие казаков в государственной службе. Так, замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным службам, агентствам и госучреждениям заключать договоры с казаками об охране лесов и обеспечении экобезопасности на особо охраняемых природных территориях. Как отметили в пресс-службе министерства, в системе ведомства есть 6137 вакансий, которые могли бы занять казаки.
Кроме того, казачьи подразделения могут привлечь для патрулирования во время чрезвычайных ситуаций, пишет Газета.ру.
«Коммерсантъ» сообщает, что также планируется создание батальонов казаков в Росгвардии. Источник издания отметил, что первое подобное подразделение может появиться уже в следующем году, соединение будет дислоцироваться в СКФО.
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