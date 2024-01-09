Патронный завод в Подольске национализируют после ЧП с отоплением

По его словам, такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным. На территории злополучного завода находится аварийная котельная, из-за которой 4 января в Климовска без отопления остались жители 173 многоквартирных домов.

Следственный комитет на фоне коммунального коллапса в Подольске задержал замглавы администрации городского округа, а также гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и начальника заводской котельной, на которую запитаны оставшиеся без тепла дома.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в интервью НСН заявил, что причиной крупных коммунальных аварий в Московской области стали взятки, которые брали представители местных администраций и жилищных инспекций за подпись в документах о готовности к отопительному сезону.

