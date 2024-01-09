Патронный завод в Подольске национализируют после ЧП с отоплением
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» национализируют.
По его словам, такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным. На территории злополучного завода находится аварийная котельная, из-за которой 4 января в Климовска без отопления остались жители 173 многоквартирных домов.
Следственный комитет на фоне коммунального коллапса в Подольске задержал замглавы администрации городского округа, а также гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и начальника заводской котельной, на которую запитаны оставшиеся без тепла дома.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в интервью НСН заявил, что причиной крупных коммунальных аварий в Московской области стали взятки, которые брали представители местных администраций и жилищных инспекций за подпись в документах о готовности к отопительному сезону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru