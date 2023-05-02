«Патриотизм покупателей»: В чем смысл закона о «российской полке»

Законопроект о так называемой российской полке коснется только непродовольственных товаров — бытовой химии, косметики, одежды, пишут «Известия». Под определение отечественной продукции подпадет только та, которую сделали производители РФ. Международные бренды, локализовавшие свои заводы в стране, не подпадут под эту норму. Максимов считает, что так власти хотят выяснить соотношение иностранных и отечественных товаров.

«Я слышал, что такое постановление готовилось. Просто так объявить отечественным продуктом товар не получится. Есть ряд требований – бренд, российские бенефициары и другое. Задача понятна – обратить внимание покупателя на российскую продукцию, а также отслеживать, как я понимаю, сколько отечественной продукции на полке находится реально», - сказал Максимов.

Собеседник НСН отметил, что у покупателей уже давно сформировался спрос на отечественную продукцию.

«Давно есть товарный патриотизм покупателя, которые склонен покупать свое, даже не российское, а местное – региональное. Это видно, на это делается упор в рекламе. При этом российские товары проигрывают в том, что у иностранных брендов серьезная рыночная сила. К примеру, Coca-Cola знают во всем мире, потому что нее вложены сотни миллионов долларов в рекламу», - резюмировал Максимов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов заявил, что размер блоков с информацией о сроках годности и датах производства продуктов питания необходимо увеличить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

