«Патриотизм покупателей»: В чем смысл закона о «российской полке»
Среди россиян растет спрос на отечественные товары, сказал НСН Владлен Максимов.
Вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН заявил, что с помощью закона о так называемой российской полке власти хотят выяснить соотношение иностранных и отечественных товаров в магазинах.
Законопроект о так называемой российской полке коснется только непродовольственных товаров — бытовой химии, косметики, одежды, пишут «Известия». Под определение отечественной продукции подпадет только та, которую сделали производители РФ. Международные бренды, локализовавшие свои заводы в стране, не подпадут под эту норму. Максимов считает, что так власти хотят выяснить соотношение иностранных и отечественных товаров.
«Я слышал, что такое постановление готовилось. Просто так объявить отечественным продуктом товар не получится. Есть ряд требований – бренд, российские бенефициары и другое. Задача понятна – обратить внимание покупателя на российскую продукцию, а также отслеживать, как я понимаю, сколько отечественной продукции на полке находится реально», - сказал Максимов.
Собеседник НСН отметил, что у покупателей уже давно сформировался спрос на отечественную продукцию.
«Давно есть товарный патриотизм покупателя, которые склонен покупать свое, даже не российское, а местное – региональное. Это видно, на это делается упор в рекламе. При этом российские товары проигрывают в том, что у иностранных брендов серьезная рыночная сила. К примеру, Coca-Cola знают во всем мире, потому что нее вложены сотни миллионов долларов в рекламу», - резюмировал Максимов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов заявил, что размер блоков с информацией о сроках годности и датах производства продуктов питания необходимо увеличить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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