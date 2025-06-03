Россияне чаще всего идут к психологу из-за проблем с самооценкой и уверенностью

Главной причиной обращения россиян к психологам становится стремление повысить самооценку и обрести внутреннюю уверенность, заявила в интервью «Газете.Ru» директор центра Alter, клинический психолог Анастасия Черткова.

По словам специалиста, этот запрос остается наиболее распространенным среди клиентов обоих полов в возрасте от 18 до 45 лет. Женщины, по ее словам, обращаются за психологической помощью почти в четыре раза чаще мужчин. Их чаще волнуют тревожность и эмоциональное выгорание, тогда как мужчины преимущественно жалуются на симптомы депрессии.

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Черткова отметила, что представители мужского пола, как правило, тянут с обращением дольше и приходят на терапию уже с более выраженными нарушениями. Это поведение, по ее мнению, связано с социальными установками: мальчиков с детства приучают сдерживать эмоции, в то время как для девочек эмоциональная открытость считается приемлемой.

Также она добавила, что у женщин фиксируется более высокий уровень тревожных расстройств и хронического стресса. После 45 лет, как сообщила психолог, депрессия выходит на первое место среди причин обращения к специалистам у обоих полов. В этом возрасте заметно возрастает доля тех, кто приходит на терапию впервые, зачастую после длительных попыток справиться с трудностями самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социальной политики Москвы
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