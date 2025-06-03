Россияне чаще всего идут к психологу из-за проблем с самооценкой и уверенностью

Черткова отметила, что представители мужского пола, как правило, тянут с обращением дольше и приходят на терапию уже с более выраженными нарушениями. Это поведение, по ее мнению, связано с социальными установками: мальчиков с детства приучают сдерживать эмоции, в то время как для девочек эмоциональная открытость считается приемлемой.

Также она добавила, что у женщин фиксируется более высокий уровень тревожных расстройств и хронического стресса. После 45 лет, как сообщила психолог, депрессия выходит на первое место среди причин обращения к специалистам у обоих полов. В этом возрасте заметно возрастает доля тех, кто приходит на терапию впервые, зачастую после длительных попыток справиться с трудностями самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

