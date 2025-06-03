Россияне чаще всего идут к психологу из-за проблем с самооценкой и уверенностью
Главной причиной обращения россиян к психологам становится стремление повысить самооценку и обрести внутреннюю уверенность, заявила в интервью «Газете.Ru» директор центра Alter, клинический психолог Анастасия Черткова.
По словам специалиста, этот запрос остается наиболее распространенным среди клиентов обоих полов в возрасте от 18 до 45 лет. Женщины, по ее словам, обращаются за психологической помощью почти в четыре раза чаще мужчин. Их чаще волнуют тревожность и эмоциональное выгорание, тогда как мужчины преимущественно жалуются на симптомы депрессии.
Черткова отметила, что представители мужского пола, как правило, тянут с обращением дольше и приходят на терапию уже с более выраженными нарушениями. Это поведение, по ее мнению, связано с социальными установками: мальчиков с детства приучают сдерживать эмоции, в то время как для девочек эмоциональная открытость считается приемлемой.
Также она добавила, что у женщин фиксируется более высокий уровень тревожных расстройств и хронического стресса. После 45 лет, как сообщила психолог, депрессия выходит на первое место среди причин обращения к специалистам у обоих полов. В этом возрасте заметно возрастает доля тех, кто приходит на терапию впервые, зачастую после длительных попыток справиться с трудностями самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне чаще всего идут к психологу из-за проблем с самооценкой и уверенностью
- Россияне стали чаще выбирать сафари-туры по Африке
- Белый дом: Украина не предупреждала Трампа об атаках на российские объекты
- Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме Гуаданьино об OpenAI
- Семья погибшей в Перми Вожаковой сомневается в версии несчастного случая
- Утечку заданий ЕГЭ по обществознанию связали с халатностью чиновников
- Маск призвал прекратить финансирование ООН после слов Гутерреша
- Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 года колонии
- Новый президент Польши напомнил Украине о Волынской резне
- Беспилотники атаковали пять районов Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru