Семья погибшей в Перми Вожаковой сомневается в версии несчастного случая

Родственники 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой было найдено на металлическом заборе у бара в Перми, продолжают настаивать на причастности третьих лиц к ее гибели, несмотря на предварительные выводы следствия. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на родственницу молодого человека девушки.

По словам собеседницы издания, официальных выводов на данный момент не поступало, а следствие, по ее словам, ведется без разглашения деталей. Родные Вожаковой считают, что девушка перед смертью могла подвергнуться насилию.