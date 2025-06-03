Семья погибшей в Перми Вожаковой сомневается в версии несчастного случая
Родственники 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой было найдено на металлическом заборе у бара в Перми, продолжают настаивать на причастности третьих лиц к ее гибели, несмотря на предварительные выводы следствия. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на родственницу молодого человека девушки.
По словам собеседницы издания, официальных выводов на данный момент не поступало, а следствие, по ее словам, ведется без разглашения деталей. Родные Вожаковой считают, что девушка перед смертью могла подвергнуться насилию.
Погибшую похоронили 15 мая в селе Мокино Пермского края. По рассказу родственников, прощальная церемония собрала более ста человек. Близкие Вожаковой утверждают, что ее подруга, с которой она находилась в баре в ночь трагедии, на похороны не пришла.
Тело Вожаковой было обнаружено в ночь на 11 мая на ограждении рядом с баром «Пиво. Мясо» в Перми. По предварительной версии, причиной смерти стал несчастный случай: девушка якобы могла случайно упасть и напороться на металлический штырь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru