Маск призвал прекратить финансирование ООН после слов Гутерреша

В марте текущего года Гутерреш анонсировал запуск инициативы «ООН-80», которая включает внутренний аудит и пересмотр расходов. Эти шаги проходят на фоне снижения взносов, в том числе со стороны США.

Вашингтон остается крупнейшим донором ООН, покрывая 22% ее регулярного бюджета. По данным на январь, США должны были внести около $2,8 млрд, включая $1,5 млрд в основной бюджет, а также средства на миротворческие миссии и международные трибуналы, передает «Радиоточка НСН».

