Маск призвал прекратить финансирование ООН после слов Гутерреша
Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес ООН, предложив прекратить ее финансирование. Поводом для заявления стало высказывание генсека ООН Антониу Гутерреша о вреде цифровых платформ.
На видеозаписи, размещенной пользователем соцсети X, Гутерреш утверждает, что цифровые сервисы нередко используются для дезинформации и разжигания вражды, и призывает к ответным мерам. Автор поста назвал это «объявлением войны свободе слова», а Маск, комментируя публикацию, отреагировал фразой «лишите ООН финансирования».
В марте текущего года Гутерреш анонсировал запуск инициативы «ООН-80», которая включает внутренний аудит и пересмотр расходов. Эти шаги проходят на фоне снижения взносов, в том числе со стороны США.
Вашингтон остается крупнейшим донором ООН, покрывая 22% ее регулярного бюджета. По данным на январь, США должны были внести около $2,8 млрд, включая $1,5 млрд в основной бюджет, а также средства на миротворческие миссии и международные трибуналы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru