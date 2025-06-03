Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме Гуаданьино об OpenAI
Российский актер Юра Борисов ведет переговоры о роли сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в новом фильме Artificial, постановку которого с Amazon MGM Studios обсуждает режиссер Лука Гуаданьино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Картина будет посвящена событиям 2023 года, связанным с деятельностью компании OpenAI, включая резонансное увольнение и последующее возвращение на пост генерального директора Сэма Альтмана.
По данным издания, роль Альтмана может достаться Эндрю Гарфилду, а Моника Барбаро рассматривается на роль технического директора OpenAI Миры Мурати.
Сценарий к фильму написал Саймон Рич (Чудотворцы), продюсерами проекта выступают Дэвид Хэйман (Однажды в... Голливуде) и Джеффри Клиффорд. Сам Гуаданьино известен по фильмам Суспирия и Квир, передает «Радиоточка НСН».
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