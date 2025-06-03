Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме Гуаданьино об OpenAI

Российский актер Юра Борисов ведет переговоры о роли сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в новом фильме Artificial, постановку которого с Amazon MGM Studios обсуждает режиссер Лука Гуаданьино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина будет посвящена событиям 2023 года, связанным с деятельностью компании OpenAI, включая резонансное увольнение и последующее возвращение на пост генерального директора Сэма Альтмана.