Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме Гуаданьино об OpenAI

Российский актер Юра Борисов ведет переговоры о роли сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в новом фильме Artificial, постановку которого с Amazon MGM Studios обсуждает режиссер Лука Гуаданьино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина будет посвящена событиям 2023 года, связанным с деятельностью компании OpenAI, включая резонансное увольнение и последующее возвращение на пост генерального директора Сэма Альтмана.

Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим актерским агентством UTA

По данным издания, роль Альтмана может достаться Эндрю Гарфилду, а Моника Барбаро рассматривается на роль технического директора OpenAI Миры Мурати.

Сценарий к фильму написал Саймон Рич (Чудотворцы), продюсерами проекта выступают Дэвид Хэйман (Однажды в... Голливуде) и Джеффри Клиффорд. Сам Гуаданьино известен по фильмам Суспирия и Квир, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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