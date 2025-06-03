Фидан отметил нацеленность России и Украины на прогресс в переговорах

Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Стамбуле с настроем на достижение конкретных договоренностей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

По его словам, обе делегации прибыли подготовленными и стремились к результативному диалогу. Встреча прошла в конструктивном ключе, отметил глава турецкой дипломатии.