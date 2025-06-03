Фидан отметил нацеленность России и Украины на прогресс в переговорах
Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Стамбуле с настроем на достижение конкретных договоренностей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
По его словам, обе делегации прибыли подготовленными и стремились к результативному диалогу. Встреча прошла в конструктивном ключе, отметил глава турецкой дипломатии.
По итогам переговоров стороны достигли соглашения о масштабном обмене пленными. Как сообщал руководитель российской делегации Владимир Мединский, в первую очередь планируется обмен больными и тяжелоранеными военнослужащими по принципу «всех на всех».
Также предусматривается передача пленных в возрасте до 25 лет. Общая численность обмена составит не менее тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фидан отметил нацеленность России и Украины на прогресс в переговорах
- Россияне чаще всего идут к психологу из-за проблем с самооценкой и уверенностью
- Россияне стали чаще выбирать сафари-туры по Африке
- Белый дом: Украина не предупреждала Трампа об атаках на российские объекты
- Юра Борисов может сыграть Илью Суцкевера в фильме Гуаданьино об OpenAI
- Семья погибшей в Перми Вожаковой сомневается в версии несчастного случая
- Утечку заданий ЕГЭ по обществознанию связали с халатностью чиновников
- Маск призвал прекратить финансирование ООН после слов Гутерреша
- Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 года колонии
- Новый президент Польши напомнил Украине о Волынской резне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru