Фидан отметил нацеленность России и Украины на прогресс в переговорах

Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Стамбуле с настроем на достижение конкретных договоренностей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

По его словам, обе делегации прибыли подготовленными и стремились к результативному диалогу. Встреча прошла в конструктивном ключе, отметил глава турецкой дипломатии.

В Кремле призвали не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной

По итогам переговоров стороны достигли соглашения о масштабном обмене пленными. Как сообщал руководитель российской делегации Владимир Мединский, в первую очередь планируется обмен больными и тяжелоранеными военнослужащими по принципу «всех на всех».

Также предусматривается передача пленных в возрасте до 25 лет. Общая численность обмена составит не менее тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры